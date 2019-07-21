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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucu satıcıları adliyede Haberi

Uyuşturucu satıcıları adliyede Haberi

Şahısların adliyeye getirilişinden detay

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Metamfetamin 

-Adliyeden detay

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 1’i kadın toplam 4 şahıs adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar neticesinde satış için getirilen uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye çalışan 4 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada; 252,73 gram metamfetamin ve 215,94 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan yasal işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.
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