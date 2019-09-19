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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu satarken polise yakalanan şahıslar tutuklandı İzle

Uyuşturucu satarken polise yakalanan şahıslar tutuklandı İzle

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Uyuşturucu Bonzai Akalan Harekete Geç 

-Adli tıpa alınması
-Zanlılardan ele geçen malzemelerin fotoğrafları

( ADANA )- Adana'da biri 6,03 gram bonzai, diğeri ise 3.76 gram esrar satarken polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklandı ADANA

- Adana'da biri 6,03 gram bonzai, diğeri ise 3.76 gram esrar satarken polis tarafından yakalanan zanlılar tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Polis geçtiğimiz günlerde önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesinde Birdal B. (32) isimli kişinin bonzai sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye baskın düzenleyen polis zanlıyı yakaladı. İddiaya göre, zanlının üst aramasında 6,03 gram bonzai ile 305 lira para bulundu. Polis merkez Çukurova ilçesi, Belediyeevleri Mahallesinde İrfan O. (32) isimli şahsın da esrar sattığı ihbarını alarak adrese baskın yaptı. Baskında iddiaya göre zanlının üst aramasında 3.76 gram esrar ele geçirildi. İki zanlı emniyete getirilerek sorgulandı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı. (FKE-
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