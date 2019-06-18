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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu paketlerken yakalandı - ADANA Video

Uyuşturucu paketlerken yakalandı - ADANA Video

- Gözaltına alınan zanlının polis aracına bindirilmesi - İş yeri önünde bekleyen polislerden görüntü - Ele geçirilen uyuşturuculardan görüntüUyuşturucu paketlerken yakalandıADANA (AA) - Adana 'da iş yerinde uyuşturucu madde paketleyen kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde oto kiralanan bir iş yerine hırsız girdiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Ekipler, iş yerinde bir kişinin olduğunu fark edince çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra iş yerine giren ekipler, şüpheliyi uyuşturucu paketlediği sırada yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli V.Y, polis ekipleri tarafından Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü.Ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelinin iş yerinde çalıştığını ve ele geçirilen uyuşturucunun 100 gram olduğunu tespit etti.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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