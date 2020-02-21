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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şahıs tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şahıs tutuklandı

Şahısların karakoldan çıkarılmasından görüntü

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin 

-Jandarma araçlarının çıkışından görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şahıs tutuklandı. Denizli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan 7 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 18 Şubat’ta Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şahısların bulunduğu ikamette yapılan aramalarda 65 gram eroin, 2 gram metamfetamin ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan şahıslar “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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