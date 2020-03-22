Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - ADANA
- Polisin bir evde dedektör köpekle arama yapması - Köpeğin banyodaki bir kutuya gizlenmiş uyuşturucuyu bulması - Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ve silahın fotoğrafı Adana 'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 1'i kadın 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt ve Gülbahçesi mahallelerinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 555 gram sentetik uyuşturucu, 9,77 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.Operasyonda, şüpheliler Aysu T. (22), Cumhur A. (33) ve Emrah E. (32) gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Cumhur A. ve Emrah E. tutuklandı, Aysu T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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