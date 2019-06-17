Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı, 'Allah'ın adaleti şaşmaz' diye bağırdı



- Bursa ve İnegöl polisi bin kişiyle şafak operasyonu düzenledi.

Operasyonda 49 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edilmeye başlandı. Adliyeye getirilen kadınlardan biri, "Çek, çek, şerefsizler!" diye bağırken, bir adamsa, "Allah'ın adaleti şaşmaz abi" dedi.

Bursa polisi 3 aydır uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik takiplerin tamamlanmasının ardından düğmeye bastı. Sabah saatlerinde Yenice Mahallesi Refah Sokak, Sinanbey Mahallesi, Mesudiye Caddesi'nde özel harekat polisinin desteğiyle şafak operasyonu yapıldı. 49 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 250 gram bonzai (sentetik kannobinoid ), 500 gram esrar,100 gram metamfetamin, 515 adet ecstasy hap, 7 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet mermi ve 15 Bin TL suç gelirlerinden elde edilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Zanlılar ifadelerinin ardından gruplar halinde adliyeye sevk edilmeye başladı.

3 erkek ve 3 kadın adliye getirildi.

Adliye getirilen kadınlardan biri basın mensuplarına tepki göstererek, "Çek, çek, şerefsizler!" diye bağırdı. Bir erkek zanlı ise, polisin başını eğerek götürmesine tepki göstererek, "Abi neden eğiyorsun. Allah'ın adaleti şaşmaz" diye bağırdı. Öte yandan diğer şahısların da ifadeleri bittikten sonra gün içerisinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. (SA-MŞ)

