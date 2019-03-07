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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 8 satıcı adliyeye sevk edildi Haberi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 8 satıcı adliyeye sevk edildi Haberi

şahısların emniyetten çıkarılması ve araçların gitmesi

( BURSA ) BURSA

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Metamfetamin 


- Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3'ü kadın 10 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsın üzerilerinde esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, F.Ç., S.A., K.C.P., M.Y., Ö.K.S., A.H., A.M. ve G.E.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, farklı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Yakalanan şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır paketlenmiş 65 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edinilmiş 6 bin 120 lira, bir adet hassas terazi ve bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyette yapılan işlemlerinin ardından yakalanan 10 şahıştan 2'si hakkında kullanmak için uyuşturucu madde almak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, F.Ç., S.A., K.C.P., M.Y., Ö.K.S., A.H., A.M. ve G.E.'ye uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
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