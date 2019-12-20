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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede

adliyeden detay

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

-şahısların getirilmesi

( ORDU ) ORDU

- Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonuyla teknik ve fiziki takibin ardından Ünye ve Fatsa’da uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Eş zamanlı olarak çok sayıda adrese drone destekli olarak da düzenlenen operasyon sonucunda 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri arasında Ünye Adliyesine getirildi.
Yaklaşık 20 kişinin sorgusu devam ederken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.
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