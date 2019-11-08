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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama Haberi

Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama Haberi

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

( KONYA ) KONYA

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Tacirleri Irak Trol 


- Konya'nın Ereğli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Ereğli ilçesinde 8 kişinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan fiziki takibin ardından ekipler, operasyon için düğmeye bastı ve eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 45 adet uyuşturucu hap maddesi, 6.56 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. şüphelilerden birisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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