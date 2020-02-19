Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - YOZGAT
- Zanlıların emniyet müdürlüğünden polis eşliğinde çıkartılışı - Zanlıların polis aracına bindirilmesi - Adliyeye sevk görüntüleriUyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu sattıkları öne sürülen Irak uyruklu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda, 322 gram sentetik uyuşturucu ile tüp içerisinde likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan A.S. (36), A.A. (37), F.H.A. (41), F.S.A. (42), B.N.D. (35) ve W.A.J. (51), Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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