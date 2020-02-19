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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - YOZGAT

Uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - YOZGAT

- Zanlıların emniyet müdürlüğünden polis eşliğinde çıkartılışı - Zanlıların polis aracına bindirilmesi - Adliyeye sevk görüntüleriUyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu sattıkları öne sürülen Irak uyruklu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda, 322 gram sentetik uyuşturucu ile tüp içerisinde likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan A.S. (36), A.A. (37), F.H.A. (41), F.S.A. (42), B.N.D. (35) ve W.A.J. (51), Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis Aracı Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Emniyet Müdürlüğü 

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