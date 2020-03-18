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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - KIRKLARELİ

Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - KIRKLARELİ

- Adliye sarayından genel görüntüler - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Kırklareli 'nde uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki takip sonucu Babaeski ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheliyi tespit etti. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, N.A, A.Ö, S.Ö. ve C.B. gözaltına alındı.Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 120 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi. Kırklareli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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