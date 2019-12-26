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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - ELAZIĞ

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - ELAZIĞ

- Uyuşturucu operasyonu - Şüphelilerin adliyeye sevki - Elazığ adliyesinden görüntü Elazığ 'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Dün düzenlenen operasyonda satışa hazır 578 gram kubar esrar ele geçirilmişti.

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Irak Trol 

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