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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - AYDIN

Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - AYDIN

- Operasyon yapılan evden detay - Şüphelinin adliye çıkışından detay Aydın 'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklamaAYDIN (AA) - Aydın 'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Efeler ve Germencik ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı.Operasyonda, Y.S, N.K. ve E.K gözaltına alındı.Narkotik köpeği Mişa'nın da yer aldığı adreslerdeki aramada 822 uyuşturucu hap, 100 gram skunk, 88 gram metamfetamin ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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