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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı - İSTANBUL İzle

Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı - İSTANBUL İzle

- Operasyondan görüntüler - Ele geçirilenlerin görüntüleri İstanbul 'da uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 5 kilogram uyuşturucu madde ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındıİSTANBUL(AA) - Gaziosmanpaşa'da 5 kilo uyuşturucu madde ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından adresi takibe alan ekipler, bazı şüphelilerin adrese geldiğini belirledi. Söz konusu adresten çıkan şüpheliler, geldikleri otomobille uzaklaştıkları sırada araç durdurularak yakalandı.Operasyonda, araç içerisinde ve şahıslardan Hüseyin P.(20) ile Tahir P.(32) üzerinde yapılan aramalarda, 30 gram skunk uyuşturucu maddesi, 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.Adrese yapılan baskında ise 4 bin 880 skunk uyuşturucu maddesi, 4 972 uyuşturucu hap,18 gram metamfetamin maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi, Cumali Y.(38) yakalandı.Çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan ve gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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