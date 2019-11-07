Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - ADANA İzle
- Polisin bir deponun yanındaki arsada arama yapması - Çalıların arasında uyuşturucunun bulunması - Ele geçirilen uyuşturucunun sergilenmesi - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Adana 'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da 4 kilo 734 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir depoda uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, deponun bitişiğindeki arsada çalılıkların arasına gizlenmiş 4 kilo 734 gram sentetik uyuşturucu buldu.Gözaltına alınan Rıdvan Ö. (28) ve Deniz B. (29), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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