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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

Uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

- Jandarma ekibinin bir araçta köpekle uyuşturucu araması - Köpeğin otomobildeki uyuşturucuyu bulması - Ele geçirilen uyuşturuculardan görüntü Kahramanmaraş 'ta uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, aramada sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi.

Jandarma Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan 

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