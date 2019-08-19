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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ZONGULDAK

Uyuşturucu operasyonu - ZONGULDAK

- Şüphelilerin adliyeye sevki Zonguldak 'ta uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındıZONGULDAK (AA) - Zonguldak ve Kilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen O.K, H.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.Operasyonda 366 gram uyuşturucu uyarıcı madde, 12 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık bin lira ele geçirildi.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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