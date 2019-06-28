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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ZONGULDAK

Uyuşturucu operasyonu - ZONGULDAK

- Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Zonguldak 'ta uyuşturucu operasyonu - Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Fiziki ve teknik takip sonucu "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü"nde düzenlenen, narkotik dedektör köpeği Dark'ın da kullanıldığı operasyonda T.G, T.G, S.Ö, E.G, Y.T. ve B.C. gözaltına alındı.Operasyonda bir av tüfeği ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.E.G'nin, düğününden bir önce gözaltına alındığı öğrenildi.Bu arada, zanlılardan uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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