Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - YALOVA

Uyuşturucu operasyonu - YALOVA

- Operasyondan drone görüntüleri - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi - Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandıYALOVA (AA) - Yalova 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 aylık takibin ardından 8 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyonda 55 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 10 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, içimde kullanılan 6 aparat, hassas terazi, 2 kılıç, 2 av tüfeği, 3 bıçak, muşta, kelepçe ve tarihi eser niteliğine sahip 2 obje ele geçirildi.Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uyuşturucuyla Mücadele Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı