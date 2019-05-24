Uyuşturucu operasyonu - YALOVA

- Operasyondan drone görüntüleri - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi - Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandıYALOVA (AA) - Yalova 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 aylık takibin ardından 8 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyonda 55 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 10 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, içimde kullanılan 6 aparat, hassas terazi, 2 kılıç, 2 av tüfeği, 3 bıçak, muşta, kelepçe ve tarihi eser niteliğine sahip 2 obje ele geçirildi.Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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