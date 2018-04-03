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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - YALOVA

Uyuşturucu operasyonu - YALOVA

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi Yalova merkezli uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 13 şüpheli yakalandıYALOVA (AA) - Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yalova , İstanbul, Bursa ve Gaziantep'te belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheliler T.T, H.T, R.A.E, M.K, S.O, R.C, C.B, Ş.K, H.A, T.C, C.P, A.S. ve E.D. yakalandı.Adreslerde bir miktar uyuşturucu, 5 ruhsatsız tabanca, 22 mermi, 3 av tüfeği, 57 fişek, uyuşturucu kullanımı için malzemeler, 2 hassas terazi ele geçirildi.Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan Mermi 

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