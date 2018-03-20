Uyuşturucu operasyonu - VAN Video

- Narkotik köpeğinin araçta arama yapması - Bulunan uyuşturucular - Edremit ilçesinde kamyonette 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 65 FD 754 plakalı kamyonet ekiplerce durduruldu.Narkotik köpeği "Efes"in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, kamyonetin bagajındaki kömür torbalarına gizlenmiş 113 pakette 59 kilo 470 gram eroin bulundu.Sürücü ve yanındaki 2 kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.