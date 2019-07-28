Uyuşturucu operasyonu - VAN İzle

- Narkotik köpeği "Bozu"nun otomobilde arama yapması - Polislerin uyuşturucuyu araçtan çıkarması - Ele geçirilen uyuşturucunun sergilenmesi Van 'da uyuşturucu operasyonu - Edremit ilçesinde yol kontrolleri sırasında durdurulan otomobilde 3 kilo 425 gram metamfetamin bulundu, sürücü tutuklandıVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde yol kontrolleri sırasında durdurulan otomobilde 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van - Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine R.A. yönetimindeki otomobili durdurdu.Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin kapı içlerine gizlenmiş 7 paket halinde 3 kilo 425 gram metamfetamin bulundu.Gözaltına alınan R.A, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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