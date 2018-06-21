Uyuşturucu operasyonu - VAN İzle

- Narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulması - Polislerin kamyonet kasasını söküp uyuturucuyu çıkartması - Yakalanan uyuşturucular - Başkale ilçesinde 38 kilo 715 gram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde kamyonette yapılan aramada 38 kilo 715 gram eroin bulundu.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri devam ediyor.Hakkari'den getirilen uyuşturucunun Van 'a sevk edileceği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Başkale KOM Takip Tim Komutanlığı ekipleri, 06 SB 502 plakalı kamyoneti Van - Hakkari karayolundaki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı kontrol ve arama noktasında durdurdu.Narkotik köpeği "Barut"un da kullanıldığı aramada aracın yakıt deposu ile stepnesine gizlenmiş 38 kilo 715 gram eroin ele geçirildi.Bir şüpheli gözaltına alındı.