Uyuşturucu operasyonu - VAN İzle

- Minibüste arama yapan ekipler - Bagajda çuvallar içerisinde eroin bulunması - Eroin maddesinin sergilenmesiVAN (AA) - Van 'ın İpekyolu ilçesinde 32 kilo 64 gram eroin ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Karpuzalan Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan 65 FD 293 plakalı minibüste arama yapan ekipler, bagajda çuvallar içerisinde 30 pakette 32 kilo 64 gram eroin buldu.Sürücü "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.