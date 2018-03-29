Uyuşturucu operasyonu - VAN İzle

- Operasyon anı - Aracın durdurulup zanlaların gözaltına alınması - Narkotik köpekli arama - Uyuşturucunun çıkarılması Van 'da uyuşturucu operasyonu - Edremit ilçesinde uygulama noktasından kaçan otomobilde 3 kilo 991 gram metamfetamin ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde 3 kilo 991 gram metamfetamin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan 21 BM 798 plakalı otomobili takibe alan ekipler, aracı kısa süren kovalamaca sonucu Edremit ilçesi çıkışında durdurdu.Narkotik köpeği "Şila"nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, otomobilin koltuk içlerine gizlenmiş 8 pakette 3 kilo 991 gram metamfetamin bulundu.Sürücü "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.