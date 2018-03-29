Uyuşturucu operasyonu - VAN İzle

: - Tırda narkotik köpeğiyle arama yapılması - Uyuşturucunun ele geçirilmesi - Ele geçirilen uyuşturucunun sergilenmesi Van 'da uyuşturucu operasyonu - Edremit ilçesinde bir tırda 51 kilo 187 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde 51 kilo 187 gram eroin ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Van - Erciş karayolunda bir tırı durdurdu.Ekiplerin tırda yaptığı aramada, 51 kilo 187 gram eroin bulundu.Sürücü "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.