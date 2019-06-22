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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - VAN

Uyuşturucu operasyonu - VAN



: - Aracın aranması - Ele geçirilen uyuşturucu Van 'da uyuşturucu operasyonu - Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandıVAN (AA) - Van 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.Ekipler, Van - Hakkari kara yolunda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş pakette 759 gram metamfetamin ele geçirildi.Gözaltına alınan araçtaki V.Y, E.D. ve İran uyruklu N.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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