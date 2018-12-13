Uyuşturucu operasyonu - VAN

- Arama köpeğinin otomobilin bagajına saklanan uyuşturucuları bulması - Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Van 'da uyuşturucu operasyonu - İpekyolu ilçesinde 33 kilo 595 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde yapılan aramada 33 kilo 595 gram eroin bulundu.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vali Mithatbey Mahallesi'nde park halindeki otomobilde arama gerçekleştirdi.Narkotik köpeği Şila'nın da kullanıldığı aramada, otomobilin bagajında 28 pakette 33 kilo 595 gram eroin ele geçirildi.H.T. ve V.B. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.