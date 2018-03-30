Uyuşturucu operasyonu - VAN

- Tırın durdurulması - Uyuşturucunun köpek tarafından bulunması - Tuşba ilçesinde tırda 109 kilo 510 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındıVAN (AA) - Van 'ın Tuşba ilçesinde 109 kilo 510 gram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.34 Y 0769 plakalı tırı takibe alan ekipler, Van - Erciş karayolunda oluşturulan uygulama noktasında aracı durdurdu.Narkotik köpeği "Alfa"nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada tırın tavanına gizlenmiş 213 pakette 109 kilo 510 gram eroin bulundu.Sürücü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.