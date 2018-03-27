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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - VAN

Uyuşturucu operasyonu - VAN

- Narkotik köpeğiyle otomobilde ve kamyonda arama yapılması - Ele geçirilen maddelerin sergilenmesiVAN (AA) - Van 'ın Başkale ve Edremit ilçesinde 100 kilo 930 gram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Başkale ilçesinden Van 'a seyir halindeki 34 JL 2754 plakalı otomobili takibe alan ekipler, Hakkari - Van karayolunda durdurdu.Narkotik köpeği "Alfa"ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, aracın tabanına gizlenmiş 180 pakette 92 kilo 60 gram eroin bulundu.Uyuşturucuyla ilgisi olan 7 kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.Öte yandan ekipler Edremit ilçesindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği 33 BLV 047 plakalı kamyonu durdurdu.Narkotik köpeği "Şila"ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, araç sürücüsünün kullandığı yastık içine gizlenmiş 16 pakette 8 kilo 870 gram eroin bulundu.Sürücü ve yanındaki kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Eroin Terör Örgütü İstihbarat 

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