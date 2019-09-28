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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - UŞAK

Uyuşturucu operasyonu - UŞAK

- Polis ekiplerinin Karaahmetli Köyü'ndeki evde narkotik köpeği Litto eşliğinde arama görüntüleri Uşak 'ta uyuşturucu operasyonuUŞAK (AA) - Uşak 'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri park halindeki bir otomobilden şüphelenerek arama yaptı.Araçta 200 gram esrar bulan ekipler V.Y. ve M.S'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki sorgularında esrarı Karaahmetli Köyü'nde yaşayan C.G'den aldıklarını söylemesi üzerine bu adrese narkotik köpeği Litto eşliğinde operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 2 kilo esrar ele geçirdi, C.G. gözaltına alındı.Üç şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

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