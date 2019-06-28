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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - UŞAK

Uyuşturucu operasyonu - UŞAK

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Uşak 'ta uyuşturucu operasyonuUŞAK (AA) - Uşak 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Banaz ilçesinde 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 8 noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 mermi ele geçirildi.Şüpheliler işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri serbest bırakıldı, Ş.Ş.K, L.Y, E.U. ve B.T, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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