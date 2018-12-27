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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - UŞAK

Uyuşturucu operasyonu - UŞAK

- Polis ekiplerinin ev aramasından detay görüntüler - Şüphelilerin Narkotik Şubeden çıkışı Uşak 'ta uyuşturucu operasyonu - Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2'si yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandıUŞAK (AA) - Uşak 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, 6 aydır yürütülen planlı soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla M.Ş, S.C ile Afganistan uyruklu A.M.O ve A.J'yi gözaltına aldı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı..

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