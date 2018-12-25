Uyuşturucu operasyonu - UŞAK

- Şüphelilerin Narkotik Şubeden çıkışı - Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındıUŞAK (AA) - Uşak 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.İzmir'den kente uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, plakası belirtilmeyen yolcu otobüsünü şehir girişinde durdurdu.Polis ekipleri, otobüste yolcu olarak bulunan B.T, T.Y. ve Y.Ö'yü gözaltına aldı.Zanlıların üzerinde, 324 uyuşturucu hap bulundu.Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.