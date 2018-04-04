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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - TEKİRDAĞ

Uyuşturucu operasyonu - TEKİRDAĞ

- Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 19 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Şüpheli tırın durduruluşu ve aramadan görüntüler Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonu - Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 19 kilogram uyuşturucu ele geçirildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Bulgaristan plakalı bir tırı takibe aldı. Tekirdağ şehir merkezi girişinde durdurulan tırda narkotik dedektör köpeği "Çapkın"ın katılımıyla arama yapan ekipler, tırın alt kısmına gizlenmiş 9 kilogram kokain ele geçirdi.Gözaltına alınan tır sürücüsü A.T'nin emniyetteki ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, İstanbul'un Beykoz ilçesinde de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, yangın tüpleri içine gizlenmiş 10 kilogram eroin ve bir tabanca ele geçirildi.Tır sürücüsü A.T. ile İstanbul'da gözaltına alınan S.K. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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