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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - ŞANLIURFA

Uyuşturucu operasyonu - ŞANLIURFA

- Kamyonetin Dedektör köpek "Hera"nın yardımıyla aranması - Özel bölmeye gizlenmiş esrar paketlerinin çıkarılması Şanlıurfa 'da uyuşturucu operasyonu - Kamyonette dedektör köpek "Hera" yardımıyla yapılan aramada 160 kilogram esrar bulunduŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'daki operasyonda 160 kilogram esrar ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa - Adıyaman karayolu Bozova ilçesi girişinde bir kamyoneti durdurdu.Dedektör köpek "Hera"nın yardımıyla yapılan aramada, aracın kasasına zulalanmış 45 paket halinde 160 kilogram esrar bulundu.Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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