Uyuşturucu operasyonu - SAMSUN

: - Samsun Adalet Sarayı dış genel planı - Zanlıların getirilişi Samsun 'da uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 3'ü Irak, 1'i Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep'ten Samsun 'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Samsun - Ankara kara yolunda şüpheli bir otomobili durduran ekipler araçta yaptıkları aramada, 6 paket halinde 37,13 gram metamfetamin maddesi, 6 sentetik hap, araç anahtarlığı şeklinde hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.Ekipler Irak uyruklu K.D.K, S.S.A.A.R. ve A.Z.A.A. ile Suriye uyruklu A.J'yi gözaltına aldı.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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