Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - SAMSUN

Uyuşturucu operasyonu - SAMSUN



: - Samsun Emniyet Müdürlüğü dış genel planı - Zanlıların emniyete getirilişi Samsun 'da uyuşturucu operasyonu - "Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla aralarında bir çiftin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 2,92 gram sentetik uyuşturucu, 15 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap, 34,95 gram esrar, esrarlı sigara, 1,35 gram kenevir tohumu ile ruhsatsız tüfek, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ve 100 dolar ele geçirdi.Operasyonda Veli K. ve eşi Hatice K. ile Uğur T, Ufuk K, İlker S, Sinan Y, Sefa E. ve Sefa Ç. "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Akalan 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı