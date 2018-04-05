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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - MUĞLA

Uyuşturucu operasyonu - MUĞLA

- Operasyonda ele geçirilenlerin detay görüntüsü - Zanlının görüntüsü - Gözaltına alınan zanlı tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, M.A. (25) Patlangıç Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve otomobilinde narkotik köpeği "Hera" ile yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bir kilogram 724 gram esrar, hassas terazi, 59 tabanca fişeği ile 25 kök Hint keneviri ele geçirildiEmniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Narkotik 

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