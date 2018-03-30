Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - MUĞLA

Uyuşturucu operasyonu - MUĞLA

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi - Adliyeden görüntü - Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındıMUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Toplanan delillerin ardından 100 jandarma personeliyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan ev aramalarında 2 kilo 700 gram esrar, 160 gram kenevir tohumu, 36 uyuşturucu hap, 3 tabanca, iki tüfek, iki hassas terazinin ele geçirildiği, 38 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı