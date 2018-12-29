Uyuşturucu operasyonu - MERSİN İzle

- Polisin şüpheli tırı takibi - Tırın durdurulması - Tırda narkotik köpek eşliğinde arama yapılması - Ele geçirilen uyuşturucu maddesinin emniyette sergilenmesi Mersin 'de uyuşturucu operasyonu - Polis ekiplerince bir tırda 109 kilogram skunk ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındıMERSİN (AA) - Mersin 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 109 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratına ulaştı.Kentin girişlerinde önlemler alan ekipler, durdurdukları bir tırda narkotik köpekleri eşliğinde yaptıkları aramada, 109 kilogram skunk ele geçirdi.Tırdaki aramalarda, 9 varilde uyuşturucu yapımında kullanılan bir ton 485 kilogram aseton, 292 kilogram hidrolik asit ve 312 kilogram sülfürik asit de bulundu.Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.