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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - MERSİN Haberi

Uyuşturucu operasyonu - MERSİN Haberi

- Operasyonlarda ele geçirilen esrar maddeleri - El konulan silah ve diğer objeler - Zanlıların emniyetten hastaneye sevki - Zanlıların adliyeye getirilişi Mersin 'de uyuşturucu operasyonuMERSİN (AA) - Mersin 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.Tespit ettikleri zanlıların ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 kilogram 300 gram esrar ile 2 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu elemede kullanılan öğütücü ele geçirdi.Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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