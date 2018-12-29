Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - MERSİN

Uyuşturucu operasyonu - MERSİN

- Polisin şüpheli tırı takibi - Tırın durdurulması - Tırda narkotik köpek eşliğinde arama yapılması - Ele geçirilen uyuşturucu maddesinin emniyette sergilenmesi Mersin 'de uyuşturucu operasyonu - Polis ekiplerince bir tırda 109 kilogram skunk ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındıMERSİN (AA) - Mersin 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 109 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratına ulaştı.Kentin girişlerinde önlemler alan ekipler, durdurdukları bir tırda narkotik köpekleri eşliğinde yaptıkları aramada, 109 kilogram skunk ele geçirdi.Tırdaki aramalarda, 9 varilde uyuşturucu yapımında kullanılan bir ton 485 kilogram aseton, 292 kilogram hidrolik asit ve 312 kilogram sülfürik asit de bulundu.Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Narkotik Narkotik Köpek 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı