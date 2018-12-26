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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - MERSİN

Uyuşturucu operasyonu - MERSİN

- Polis ekiplerinin eve girmesi - Narkotik köpeğiyle arama yapılması - Şüphelinin gözaltına alınması - DetaylarMersin merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu - Haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliden 11'i yakalandıMERSİN (AA) - Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Mersin merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takip sonucunda birbirleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Mersin'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya, Adana , Hatay ve Adıyaman'da yapılan operasyonlarda şüphelilerden 11'i yakalandı.Firari 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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