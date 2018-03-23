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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - MERSİN

Uyuşturucu operasyonu - MERSİN

- Kamyonda yapılan aramadan detaylar - Dedektör köpeğin arama yaparken görüntüsü - Alçı çuvallarına gizlenmiş esrarın görüntüsü - Operasyondan genel ve detay görüntüler - Uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda 65 kilogram 500 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kamyonda 65 kilogram 500 gram esrar ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'daki illerden kente uyuşturucu sevkıyatı olacağı istihbaratı üzerine ekipler operasyon düzenledi.
Merkez Akdeniz ilçesindeki Kazanlı uygulama noktasında bir kamyonu durduran polis, dedektör köpeklerle arama yaptı.Kamyonun kasasında alçı çuvallarına gizlenmiş 65 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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