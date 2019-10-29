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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - MARDİN

Uyuşturucu operasyonu - MARDİN

- Operasyondan görüntü - Evde ele geçirilen uyuşturucudan görüntü - Zanlılardan görüntü - Ele geçirilen maddelerin görselleri Mardin 'de uyuşturucu operasyonu - Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandıMARDİN (AA) - Mardin 'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.Operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

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