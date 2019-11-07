Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - MALATYA İzle

Uyuşturucu operasyonu - MALATYA İzle

- Narkotik dedektör köpeğin arabada arama yapması - Ele geçirilen uyuşturucu madde - Polis ekiplerinin evde arama yapması - Ele geçirilen maddelerin görüntüsü Malatya 'da 6 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiMALATYA (AA) - Malatya 'da düzenlenen operasyonda, 6 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şüpheli ve grupların yakalanmasına yönelik kentte çalışma yaptı.Ekipler, takip ettikleri F.K. ve M.D'nin aracında ve adreslerinde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yaptığı aramada, 6 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, şarjör, 3 fişek, 2 satışı izne tabi uyuşturucu etkisi yaratan hap, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edilen 8 bin 340 lira ele geçirdi."Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.Şüphelilerin sentetik uyuşturucuyu kentte piyasaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Narkotik 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı