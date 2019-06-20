Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - MALATYA

Uyuşturucu operasyonu - MALATYA

- Detay görüntüler Malatya 'da uyuşturucu operasyonu - Battalgazi, Arguvan ve Yazıhan ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda ele geçirilen 22 bin 998 kök kenevir yakılarak imha edildiMALATYA (AA) - Malatya 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 22 bin 998 kök kenevir yakılarak imha edildi.Alınan bilgiye göre, Malatya Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı kenevir ekimi yapanlara yönelik Battalgazi, Arguvan ve Yazıhan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Arguvan'da 2 şüpheliye ait ev ve arazide 20 bin 607 kök, Battalgazi'de bir zanlıya ait arazide 2 bin 340 kök, Yazıhan ilçesinde ise bir kişiye ait arazide 51 kök kenevir ele geçirildi.Şüpheliler gözaltına alındı, kenevirler jandarma personelince yakılarak imha edildi.

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı