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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - MALATYA

Uyuşturucu operasyonu - MALATYA

- Tarım arazisinde kenevir arayan jandarma ekiplerinin havadan görüntülenmesi Malatya 'da uyuşturucu operasyonu - Ele geçirilen bin 730 kök kenevir, yakılarak imha edildiMALATYA (AA) - Malatya 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen bin 730 kök kenevir, yakılarak imha edildi.Alınan bilgiye göre, Malatya Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu merkez Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi'nde kenevir ekildiği belirlendi.Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli A.D'yi gözaltına alırken, adres ve arazide yapılan aramada ekili halde bin 730 kök kenevir ele geçirildi.Bitkiler, jandarma personeli tarafından yakılarak imha edildi.

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

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