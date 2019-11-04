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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonu - KONYA

Uyuşturucu operasyonu - KONYA

- Şüphelilerin hastaneye getirilmesi - Şüphelilerin emniyete götürülmesi Konya 'da uyuşturucu operasyonu - Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındıKONYA (AA) - Konya 'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu sattıkları değerlendirilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, A.C.A. (27), A.M.A. (22), F.A. (25), M.A.R.G. (35), L.Ö. (27), Ç.S. (28), S.T. (26) ve H.K. (36) gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve 6,56 gram esrar ele geçirildi.

Hastane Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu 

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